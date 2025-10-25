O que é Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Ballerina Cappuccina is Cappuccino Assassino's girlfriend —a takeaway coffee cup dressed in a ballet skirt and pointe shoes, spinning quietly.She was brewed on TikTok from a double espresso and steamed milk.When life gets too Real, Caffeine makes you feel lighter. Token Name: $BALLERINA Total Supply: 1,000,000,000 Tax: 0% 1. Create a Wallet Use Metamask or your preferred wallet. 2. Add BNB Buy or transfer BNB to your wallet. 3. Swap for $BALLERINA Paste the contract address on a DEX and confirm the swap.

Quanto valerá Ballerina Cappuccina (BALLERINA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ballerina Cappuccina (BALLERINA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ballerina Cappuccina.

Compreender a tokenomics de Ballerina Cappuccina (BALLERINA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BALLERINA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ballerina Cappuccina (BALLERINA) Quanto vale hoje o Ballerina Cappuccina (BALLERINA)? O preço ao vivo de BALLERINA em USD é 0.000050 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BALLERINA para USD? $ 0.000050 . Confira o O preço atual de BALLERINA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ballerina Cappuccina? A capitalização de mercado de BALLERINA é $ 50.00K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BALLERINA? O fornecimento circulante de BALLERINA é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BALLERINA? BALLERINA atingiu um preço máximo histórico de 0.00073847 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BALLERINA? BALLERINA atingiu um preço minímo histórico de 0.000050 USD . Qual é o volume de negociação de BALLERINA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BALLERINA é -- USD . BALLERINA vai subir ainda este ano? BALLERINA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BALLERINA para uma análise mais detalhada.

