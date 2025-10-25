Informações de preço de BAI Stablecoin (BAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 1.082 Máximo 24h $ 1.087 Máximo histórico $ 1.45 Menor preço $ 0.814914 Variação de Preço (1h) -0.13% Alteração de Preço (1D) -0.01% Variação de Preço (7d) -0.51%

O preço em tempo real de BAI Stablecoin (BAI) é $1.085. Nas últimas 24 horas, BAI foi negociado entre a mínima de $ 1.082 e a máxima de $ 1.087, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BAI é $ 1.45, enquanto o mais baixo é $ 0.814914.

Em termos de desempenho de curto prazo, BAI variou -0.13% na última hora, -0.01% nas últimas 24 horas e -0.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BAI Stablecoin (BAI)

Capitalização de mercado $ 71.37K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.37K Fornecimento Circulante 65.77K Fornecimento total 65,767.65032411751

A capitalização de mercado atual de BAI Stablecoin é $ 71.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAI é 65.77K, com um fornecimento total de 65767.65032411751. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 71.37K.