O que é Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token? BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3. BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base. While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token. What Is BAG Token? BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3. BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base. While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Bag on Bonk (BAG) Site oficial

Previsão de preço do Bag on Bonk (em USD)

Quanto valerá Bag on Bonk (BAG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bag on Bonk (BAG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bag on Bonk.

Confira a previsão de preço de Bag on Bonk agora!

BAG para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Bag on Bonk (BAG)

Compreender a tokenomics de Bag on Bonk (BAG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BAG agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bag on Bonk (BAG) Quanto vale hoje o Bag on Bonk (BAG)? O preço ao vivo de BAG em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BAG para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BAG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Bag on Bonk? A capitalização de mercado de BAG é $ 231.16K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BAG? O fornecimento circulante de BAG é de 999.82M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BAG? BAG atingiu um preço máximo histórico de 0.0010115 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BAG? BAG atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BAG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BAG é -- USD . BAG vai subir ainda este ano? BAG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BAG para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Bag on Bonk (BAG)