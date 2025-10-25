Informações de preço de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.148553 Máximo 24h $ 0.153813 Máximo histórico $ 2.21 Menor preço $ 0.061061 Variação de Preço (1h) +0.31% Alteração de Preço (1D) +0.52% Variação de Preço (7d) +0.59%

O preço em tempo real de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) é $0.150376. Nas últimas 24 horas, BLUNA foi negociado entre a mínima de $ 0.148553 e a máxima de $ 0.153813, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLUNA é $ 2.21, enquanto o mais baixo é $ 0.061061.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLUNA variou +0.31% na última hora, +0.52% nas últimas 24 horas e +0.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Capitalização de mercado $ 227.10K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 227.10K Fornecimento Circulante 1.51M Fornecimento total 1,510,241.949023

A capitalização de mercado atual de Backbone Labs Staked LUNA é $ 227.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLUNA é 1.51M, com um fornecimento total de 1510241.949023. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 227.10K.