Informações de preço de Back2EmploymentEducationTraining (BEET) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.35% Alteração de Preço (1D) -22.14% Variação de Preço (7d) -32.27% Variação de Preço (7d) -32.27%

O preço em tempo real de Back2EmploymentEducationTraining (BEET) é --. Nas últimas 24 horas, BEET foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BEET é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BEET variou -0.35% na última hora, -22.14% nas últimas 24 horas e -32.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Capitalização de mercado $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Fornecimento Circulante 961.95M 961.95M 961.95M Fornecimento total 961,950,122.614959 961,950,122.614959 961,950,122.614959

A capitalização de mercado atual de Back2EmploymentEducationTraining é $ 10.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BEET é 961.95M, com um fornecimento total de 961950122.614959. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.63K.