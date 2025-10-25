Preço de BabyUnicorn (BABYU)
+1.37%
+2.94%
-14.97%
-14.97%
O preço em tempo real de BabyUnicorn (BABYU) é $0.00015937. Nas últimas 24 horas, BABYU foi negociado entre a mínima de $ 0.00015146 e a máxima de $ 0.00016013, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BABYU é $ 0.00056995, enquanto o mais baixo é $ 0.00009565.
Em termos de desempenho de curto prazo, BABYU variou +1.37% na última hora, +2.94% nas últimas 24 horas e -14.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de BabyUnicorn é $ 160.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYU é 999.84M, com um fornecimento total de 999843407.961523. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 160.10K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de BabyUnicorn em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de BabyUnicorn em USD foi de $ -0.0000699148.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de BabyUnicorn em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de BabyUnicorn em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+2.94%
|30 dias
|$ -0.0000699148
|-43.86%
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ 0
|--
*Our Mission
We believe that learning should be magical, engaging, and accessible to every child. Our mission is to create innovative AI-powered toys and educational tools that inspire creativity, foster learning, and bring families together through the wonder of technology and imagination.
Your Child's Magical AI Friend
This isn't just a toy. It's a companion. Our AI Baby Unicorn is a soft, huggable friend powered by intelligent technology — designed to:
Games That Spark Joy and Learning
Our AI engine is complete, and the physical prototype of the Baby Unicorn toy is currently in development. Within 45–60 days, we’ll unveil the first working models — and you can be among the first to own this groundbreaking toy. By supporting us during pre-sale, you’re not only securing early access — you’re helping bring a new standard of joy and education to children worldwide.
Now Accepting Pre-Orders— Be Part of the Magic
In addition to our AI unicorn toy, we’re developing a full suite of engaging, educational mobile games designed for kids aged 2–7. These games are full of vibrant colors, fun characters, and developmental value — from learning ABCs to solving puzzles and creative play.
All games are created by early childhood experts and digital artists, ensuring a safe and enriching experience for every child.
Calling All Dreamers & Believers — Investors Welcome
We are opening the door for strategic partners and early investors to join this mission. With a unique product, a proven AI engine, and an expanding digital ecosystem, Baby Unicorn is positioned to become a leader in smart toys and children’s entertainment. Let’s build something magical together.
The Adventure
Once BabyU becomes a worldwide sensation, we bring the toy to life through an animated series:
Toy updates, every week 🦄
Meet Charlie & BabyU: Follow BabyU on incredible adventures with his dad, Charlie – a tech genius who solves problems in the craziest, funniest ways imaginable.
Technology Meets Humor: Every obstacle is overcome using clever gadgets, wild inventions, and humor that entertains kids and adults alike.
A Story Everyone Will Love: Adventures filled with laughter, lessons, and endless imagination.
The Future of Collectibles
Exclusive NFTs: Some of the most exciting moments and characters from the BabyU adventures will appear as limited-edition digital collectibles. Rarity Meets Value: Each NFT is designed to be rare, coveted, and valuable – offering a chance for lucky fans to own a piece of BabyU history.
Early Access Opportunities: NFTs may be released even before the full cartoon, creating excitement and exclusivity for early supporters.
BabyU is more than a toy. It’s an ecosystem of play, storytelling, intelligent games and collectible experiences – designed to delight, inspire, and connect children and families worldwide.
Get ready to join the BabyU adventure – where fun, innovation, learning, and imagination know no limits!
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
