Informações de preço de Baby Dust (BABYDUST) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.30% Alteração de Preço (1D) -1.42% Variação de Preço (7d) -1.26% Variação de Preço (7d) -1.26%

O preço em tempo real de Baby Dust (BABYDUST) é --. Nas últimas 24 horas, BABYDUST foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BABYDUST é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BABYDUST variou +0.30% na última hora, -1.42% nas últimas 24 horas e -1.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Baby Dust (BABYDUST)

Capitalização de mercado $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Baby Dust é $ 29.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYDUST é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.34K.