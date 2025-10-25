Informações de preço de Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00029758 $ 0.00029758 $ 0.00029758 Mínimo 24h $ 0.00034804 $ 0.00034804 $ 0.00034804 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00029758$ 0.00029758 $ 0.00029758 Máximo 24h $ 0.00034804$ 0.00034804 $ 0.00034804 Máximo histórico $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Menor preço $ 0.00022892$ 0.00022892 $ 0.00022892 Variação de Preço (1h) -0.41% Alteração de Preço (1D) +8.68% Variação de Preço (7d) -11.08% Variação de Preço (7d) -11.08%

O preço em tempo real de Baby DOWGE (BABY DOWGE) é $0.00033106. Nas últimas 24 horas, BABY DOWGE foi negociado entre a mínima de $ 0.00029758 e a máxima de $ 0.00034804, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BABY DOWGE é $ 0.00323566, enquanto o mais baixo é $ 0.00022892.

Em termos de desempenho de curto prazo, BABY DOWGE variou -0.41% na última hora, +8.68% nas últimas 24 horas e -11.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Capitalização de mercado $ 331.05K$ 331.05K $ 331.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 331.05K$ 331.05K $ 331.05K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,971,668.125517 999,971,668.125517 999,971,668.125517

A capitalização de mercado atual de Baby DOWGE é $ 331.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABY DOWGE é 999.97M, com um fornecimento total de 999971668.125517. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 331.05K.