Informações de preço de Baby Boss (BABYBOSS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) -1.37% Variação de Preço (7d) -3.21% Variação de Preço (7d) -3.21%

O preço em tempo real de Baby Boss (BABYBOSS) é --. Nas últimas 24 horas, BABYBOSS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BABYBOSS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BABYBOSS variou 0.00% na última hora, -1.37% nas últimas 24 horas e -3.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Baby Boss (BABYBOSS)

Capitalização de mercado $ 19.39K$ 19.39K $ 19.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.39K$ 19.39K $ 19.39K Fornecimento Circulante 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Fornecimento total 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

A capitalização de mercado atual de Baby Boss é $ 19.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYBOSS é 420,000.00T, com um fornecimento total de 4.2e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.39K.