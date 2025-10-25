Informações de preço de Baby BFT (BBFT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.001129 $ 0.001129 $ 0.001129 Mínimo 24h $ 0.00146957 $ 0.00146957 $ 0.00146957 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.001129$ 0.001129 $ 0.001129 Máximo 24h $ 0.00146957$ 0.00146957 $ 0.00146957 Máximo histórico $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -8.40% Alteração de Preço (1D) -23.21% Variação de Preço (7d) -39.64% Variação de Preço (7d) -39.64%

O preço em tempo real de Baby BFT (BBFT) é $0.00112247. Nas últimas 24 horas, BBFT foi negociado entre a mínima de $ 0.001129 e a máxima de $ 0.00146957, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BBFT é $ 0.00794105, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BBFT variou -8.40% na última hora, -23.21% nas últimas 24 horas e -39.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Baby BFT (BBFT)

Capitalização de mercado $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.29M$ 11.29M $ 11.29M Fornecimento Circulante 4.00B 4.00B 4.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Baby BFT é $ 4.52M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BBFT é 4.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.29M.