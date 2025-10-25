O que é B33 (B33)

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn't just art, it's a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre B33 (B33) Quanto vale hoje o B33 (B33)? O preço ao vivo de B33 em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de B33 para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de B33 para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de B33? A capitalização de mercado de B33 é $ 7.12K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de B33? O fornecimento circulante de B33 é de 332.96M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de B33? B33 atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de B33? B33 atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de B33? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para B33 é -- USD . B33 vai subir ainda este ano? B33 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do B33 para uma análise mais detalhada.

