Informações de preço de B All In (BALLIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001732 $ 0.00001732 $ 0.00001732 Mínimo 24h $ 0.0000357 $ 0.0000357 $ 0.0000357 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001732$ 0.00001732 $ 0.00001732 Máximo 24h $ 0.0000357$ 0.0000357 $ 0.0000357 Máximo histórico $ 0.00020264$ 0.00020264 $ 0.00020264 Menor preço $ 0.00001027$ 0.00001027 $ 0.00001027 Variação de Preço (1h) -0.35% Alteração de Preço (1D) -30.95% Variação de Preço (7d) +66.30% Variação de Preço (7d) +66.30%

O preço em tempo real de B All In (BALLIN) é $0.00002448. Nas últimas 24 horas, BALLIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00001732 e a máxima de $ 0.0000357, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BALLIN é $ 0.00020264, enquanto o mais baixo é $ 0.00001027.

Em termos de desempenho de curto prazo, BALLIN variou -0.35% na última hora, -30.95% nas últimas 24 horas e +66.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de B All In (BALLIN)

Capitalização de mercado $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Fornecimento Circulante 999.79M 999.79M 999.79M Fornecimento total 999,790,659.105206 999,790,659.105206 999,790,659.105206

A capitalização de mercado atual de B All In é $ 24.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALLIN é 999.79M, com um fornecimento total de 999790659.105206. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.48K.