Informações de preço de Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00498754 $ 0.00498754 $ 0.00498754 Mínimo 24h $ 0.00779703 $ 0.00779703 $ 0.00779703 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00498754$ 0.00498754 $ 0.00498754 Máximo 24h $ 0.00779703$ 0.00779703 $ 0.00779703 Máximo histórico $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Menor preço $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Variação de Preço (1h) +0.35% Alteração de Preço (1D) +40.61% Variação de Preço (7d) +162.50% Variação de Preço (7d) +162.50%

O preço em tempo real de Axelrod by Virtuals (AXR) é $0.00745185. Nas últimas 24 horas, AXR foi negociado entre a mínima de $ 0.00498754 e a máxima de $ 0.00779703, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AXR é $ 0.04937155, enquanto o mais baixo é $ 0.00163668.

Em termos de desempenho de curto prazo, AXR variou +0.35% na última hora, +40.61% nas últimas 24 horas e +162.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Axelrod by Virtuals (AXR)

Capitalização de mercado $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M Fornecimento Circulante 642.14M 642.14M 642.14M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Axelrod by Virtuals é $ 4.79M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AXR é 642.14M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.45M.