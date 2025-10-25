Informações de preço de Avocado DAO (AVG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00506218 $ 0.00506218 $ 0.00506218 Mínimo 24h $ 0.00514286 $ 0.00514286 $ 0.00514286 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00506218$ 0.00506218 $ 0.00506218 Máximo 24h $ 0.00514286$ 0.00514286 $ 0.00514286 Máximo histórico $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Menor preço $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -1.17% Variação de Preço (7d) +2.63% Variação de Preço (7d) +2.63%

O preço em tempo real de Avocado DAO (AVG) é $0.00507836. Nas últimas 24 horas, AVG foi negociado entre a mínima de $ 0.00506218 e a máxima de $ 0.00514286, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AVG é $ 2.69, enquanto o mais baixo é $ 0.00450186.

Em termos de desempenho de curto prazo, AVG variou -- na última hora, -1.17% nas últimas 24 horas e +2.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Avocado DAO (AVG)

Capitalização de mercado $ 763.61K$ 763.61K $ 763.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Fornecimento Circulante 150.36M 150.36M 150.36M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Avocado DAO é $ 763.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AVG é 150.36M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.08M.