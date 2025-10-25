Informações de preço de Auto Finance (TOKE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.202399 $ 0.202399 $ 0.202399 Mínimo 24h $ 0.23281 $ 0.23281 $ 0.23281 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.202399$ 0.202399 $ 0.202399 Máximo 24h $ 0.23281$ 0.23281 $ 0.23281 Máximo histórico $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Menor preço $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Variação de Preço (1h) -0.21% Alteração de Preço (1D) -6.63% Variação de Preço (7d) +22.82% Variação de Preço (7d) +22.82%

O preço em tempo real de Auto Finance (TOKE) é $0.202389. Nas últimas 24 horas, TOKE foi negociado entre a mínima de $ 0.202399 e a máxima de $ 0.23281, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TOKE é $ 79.02, enquanto o mais baixo é $ 0.12921.

Em termos de desempenho de curto prazo, TOKE variou -0.21% na última hora, -6.63% nas últimas 24 horas e +22.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Auto Finance (TOKE)

Capitalização de mercado $ 16.77M$ 16.77M $ 16.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.24M$ 20.24M $ 20.24M Fornecimento Circulante 82.87M 82.87M 82.87M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Auto Finance é $ 16.77M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOKE é 82.87M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.24M.