Informações de preço de Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.649201 Máximo 24h $ 0.651869 Máximo histórico $ 2.87 Menor preço $ 0.36464 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +0.11% Variação de Preço (7d) +0.35%

O preço em tempo real de Australian Digital Dollar (AUDD) é $0.650963. Nas últimas 24 horas, AUDD foi negociado entre a mínima de $ 0.649201 e a máxima de $ 0.651869, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AUDD é $ 2.87, enquanto o mais baixo é $ 0.36464.

Em termos de desempenho de curto prazo, AUDD variou +0.00% na última hora, +0.11% nas últimas 24 horas e +0.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Australian Digital Dollar (AUDD)

Capitalização de mercado $ 3.82M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.82M Fornecimento Circulante 5.87M Fornecimento total 5,869,320.704638

A capitalização de mercado atual de Australian Digital Dollar é $ 3.82M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AUDD é 5.87M, com um fornecimento total de 5869320.704638. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.82M.