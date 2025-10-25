Informações de preço de AURO USDA (USDA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.986303 $ 0.986303 $ 0.986303 Mínimo 24h $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.986303$ 0.986303 $ 0.986303 Máximo 24h $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Máximo histórico $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Menor preço $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Variação de Preço (1h) -0.13% Alteração de Preço (1D) -0.72% Variação de Preço (7d) +0.08% Variação de Preço (7d) +0.08%

O preço em tempo real de AURO USDA (USDA) é $0.992256. Nas últimas 24 horas, USDA foi negociado entre a mínima de $ 0.986303 e a máxima de $ 1.007, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDA é $ 1.024, enquanto o mais baixo é $ 0.953424.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDA variou -0.13% na última hora, -0.72% nas últimas 24 horas e +0.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AURO USDA (USDA)

Capitalização de mercado $ 229.24K$ 229.24K $ 229.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Fornecimento Circulante 230.68K 230.68K 230.68K Fornecimento total 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891

A capitalização de mercado atual de AURO USDA é $ 229.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDA é 230.68K, com um fornecimento total de 10105731.4237891. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.04M.