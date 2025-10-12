Tokenomics de AURO Finance (AURO)

Descubra informações essenciais sobre AURO Finance (AURO), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 05:06:58 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de AURO Finance (AURO)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de AURO Finance (AURO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 207.56K
Fornecimento total:
$ 541.00M
Fornecimento circulante:
$ 98.90M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 1.14M
Máximo histórico:
$ 0.00737474
Mínimo histórico:
$ 0.00167558
Preço atual:
$ 0.00209857
Informação sobre AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

Site oficial:
https://auro.finance/

Tokenomics de AURO Finance (AURO): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de AURO Finance (AURO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens AURO que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens AURO podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do AURO, explore o preço em tempo real do token AURO!

Previsão de preço de AURO

Quer saber para onde o AURO pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do AURO combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

