Informações de preço de AURO Finance (AURO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00172769 $ 0.00172769 $ 0.00172769 Mínimo 24h $ 0.00184105 $ 0.00184105 $ 0.00184105 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00172769$ 0.00172769 $ 0.00172769 Máximo 24h $ 0.00184105$ 0.00184105 $ 0.00184105 Máximo histórico $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Menor preço $ 0.00162986$ 0.00162986 $ 0.00162986 Variação de Preço (1h) +0.27% Alteração de Preço (1D) +1.38% Variação de Preço (7d) +3.82% Variação de Preço (7d) +3.82%

O preço em tempo real de AURO Finance (AURO) é $0.00176602. Nas últimas 24 horas, AURO foi negociado entre a mínima de $ 0.00172769 e a máxima de $ 0.00184105, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AURO é $ 0.00737474, enquanto o mais baixo é $ 0.00162986.

Em termos de desempenho de curto prazo, AURO variou +0.27% na última hora, +1.38% nas últimas 24 horas e +3.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AURO Finance (AURO)

Capitalização de mercado $ 182.84K$ 182.84K $ 182.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 963.64K$ 963.64K $ 963.64K Fornecimento Circulante 103.52M 103.52M 103.52M Fornecimento total 545,624,435.4201394 545,624,435.4201394 545,624,435.4201394

A capitalização de mercado atual de AURO Finance é $ 182.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AURO é 103.52M, com um fornecimento total de 545624435.4201394. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 963.64K.