Informações de preço de AstraZeneca xStock (AZNX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 82.74 $ 82.74 $ 82.74 Mínimo 24h $ 83.93 $ 83.93 $ 83.93 Máximo 24h Mínimo 24h $ 82.74$ 82.74 $ 82.74 Máximo 24h $ 83.93$ 83.93 $ 83.93 Máximo histórico $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Menor preço $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Variação de Preço (1h) -0.04% Alteração de Preço (1D) +0.32% Variação de Preço (7d) -0.54% Variação de Preço (7d) -0.54%

O preço em tempo real de AstraZeneca xStock (AZNX) é $83.85. Nas últimas 24 horas, AZNX foi negociado entre a mínima de $ 82.74 e a máxima de $ 83.93, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AZNX é $ 289.64, enquanto o mais baixo é $ 71.27.

Em termos de desempenho de curto prazo, AZNX variou -0.04% na última hora, +0.32% nas últimas 24 horas e -0.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AstraZeneca xStock (AZNX)

Capitalização de mercado $ 177.20K$ 177.20K $ 177.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Fornecimento Circulante 2.11K 2.11K 2.11K Fornecimento total 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

A capitalização de mercado atual de AstraZeneca xStock é $ 177.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AZNX é 2.11K, com um fornecimento total de 27577.42164935. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.31M.