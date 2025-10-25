O que é Assteroid (ASSTEROID)

assteroid, one of a kind shape orbiting in the Solar System, has been a widely used meme for over a decade. From smashing the icy cold giant twice billions of years ago to constant news reports of a potential to hit the Earth - the little hot rock has one kind of a job. Its name, bringing up the smile on everyone's face, from a mix of intended mispronunciation and human immaturity has cemented its place in the internet culture.

Recurso de Assteroid (ASSTEROID) Site oficial

Previsão de preço do Assteroid (em USD)

Quanto valerá Assteroid (ASSTEROID) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Assteroid (ASSTEROID) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Assteroid.

ASSTEROID para moedas locais

Tokenomics de Assteroid (ASSTEROID)

Compreender a tokenomics de Assteroid (ASSTEROID) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ASSTEROID agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Assteroid (ASSTEROID) Quanto vale hoje o Assteroid (ASSTEROID)? O preço ao vivo de ASSTEROID em USD é 0.00307066 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ASSTEROID para USD? $ 0.00307066 . Confira o O preço atual de ASSTEROID para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Assteroid? A capitalização de mercado de ASSTEROID é $ 307.90K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ASSTEROID? O fornecimento circulante de ASSTEROID é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ASSTEROID? ASSTEROID atingiu um preço máximo histórico de 0.00437272 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ASSTEROID? ASSTEROID atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ASSTEROID? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ASSTEROID é -- USD . ASSTEROID vai subir ainda este ano? ASSTEROID pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ASSTEROID para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Assteroid (ASSTEROID)