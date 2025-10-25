O que é AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain. The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner. Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint. Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases. The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities. Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

Recurso de AssetMantle (MNTL) Site oficial

Previsão de preço do AssetMantle (em USD)

MNTL para moedas locais

Tokenomics de AssetMantle (MNTL)

Compreender a tokenomics de AssetMantle (MNTL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MNTL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre AssetMantle (MNTL) Quanto vale hoje o AssetMantle (MNTL)? O preço ao vivo de MNTL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MNTL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MNTL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de AssetMantle? A capitalização de mercado de MNTL é $ 338.22K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MNTL? O fornecimento circulante de MNTL é de 2.31B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MNTL? MNTL atingiu um preço máximo histórico de 0.831444 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MNTL? MNTL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MNTL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MNTL é -- USD . MNTL vai subir ainda este ano? MNTL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MNTL para uma análise mais detalhada.

