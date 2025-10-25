Informações de preço de ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -8.50% Alteração de Preço (1D) +46.24% Variação de Preço (7d) +63.67% Variação de Preço (7d) +63.67%

O preço em tempo real de ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) é --. Nas últimas 24 horas, SANWCH foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SANWCH é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SANWCH variou -8.50% na última hora, +46.24% nas últimas 24 horas e +63.67% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Capitalização de mercado $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Fornecimento Circulante 999.44M 999.44M 999.44M Fornecimento total 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

A capitalização de mercado atual de ask the Sandwich by Virtuals é $ 31.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SANWCH é 999.44M, com um fornecimento total de 999436564.553854. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.64K.