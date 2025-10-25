O que é Aryoshin (ARY)

Aryoshin is a CRC20 memecoin launched in May 2024 on Cronos and zkCronos, with a fixed supply of 999,999,999,999 ARY and immutable parameters, including full supply, renounced ownership, no trading fees, and no mint function. Its ecosystem extends beyond the token itself, encompassing three NFT collections (including Aryzen), a Web2 competitive module called AryzenArena integrated via the Ebisus Bay API, and a Discord bot providing off-chain reward claims. ZenFinance, the core DeFi layer, is planned to coordinate future financial interactions, giving the ARY token sustainable utility across social, gaming, and financial applications.

Quanto valerá Aryoshin (ARY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Aryoshin (ARY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Aryoshin.

Tokenomics de Aryoshin (ARY)

Compreender a tokenomics de Aryoshin (ARY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ARY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Aryoshin (ARY) Quanto vale hoje o Aryoshin (ARY)? O preço ao vivo de ARY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ARY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ARY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Aryoshin? A capitalização de mercado de ARY é $ 23.33K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ARY? O fornecimento circulante de ARY é de 980.80B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ARY? ARY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ARY? ARY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ARY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ARY é -- USD . ARY vai subir ainda este ano? ARY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ARY para uma análise mais detalhada.

