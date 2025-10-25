O que é Ariva (ARV)

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing. Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country. ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ariva (ARV) Quanto vale hoje o Ariva (ARV)? O preço ao vivo de ARV em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ARV para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ARV para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ariva? A capitalização de mercado de ARV é $ 335.32K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ARV? O fornecimento circulante de ARV é de 72.55B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ARV? ARV atingiu um preço máximo histórico de 0.00141842 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ARV? ARV atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ARV? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ARV é -- USD . ARV vai subir ainda este ano? ARV pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ARV para uma análise mais detalhada.

