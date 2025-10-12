Tokenomics de Aristo (ARISTO)
Tokenomics e análise de preços de Aristo (ARISTO)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Aristo (ARISTO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Aristo (ARISTO)
$ARISTO is a philosophical meme token that explores the metaphysical idea of emptiness, as described by thinkers like Aristotle and Plato. It challenges the notion that the void is mere absence, instead presenting it as pure potential. Drawing inspiration from the Japanese concept of ma — the space between things that gives them meaning — $ARISTO invites holders to reflect, pause, and find value in the undefined. It’s not just a token; it’s a symbol of intentional presence in a world of noise.
Tokenomics de Aristo (ARISTO): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Aristo (ARISTO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens ARISTO que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ARISTO podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
