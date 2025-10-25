Informações de preço de Aria Premier Launch (APL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.920133 $ 0.920133 $ 0.920133 Mínimo 24h $ 0.955113 $ 0.955113 $ 0.955113 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.920133$ 0.920133 $ 0.920133 Máximo 24h $ 0.955113$ 0.955113 $ 0.955113 Máximo histórico $ 0.963616$ 0.963616 $ 0.963616 Menor preço $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Variação de Preço (1h) +0.77% Alteração de Preço (1D) +2.33% Variação de Preço (7d) +3.85% Variação de Preço (7d) +3.85%

O preço em tempo real de Aria Premier Launch (APL) é $0.955111. Nas últimas 24 horas, APL foi negociado entre a mínima de $ 0.920133 e a máxima de $ 0.955113, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de APL é $ 0.963616, enquanto o mais baixo é $ 0.782058.

Em termos de desempenho de curto prazo, APL variou +0.77% na última hora, +2.33% nas últimas 24 horas e +3.85% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Aria Premier Launch (APL)

Capitalização de mercado $ 10.31M$ 10.31M $ 10.31M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.31M$ 10.31M $ 10.31M Fornecimento Circulante 10.80M 10.80M 10.80M Fornecimento total 10,797,989.41881005 10,797,989.41881005 10,797,989.41881005

A capitalização de mercado atual de Aria Premier Launch é $ 10.31M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APL é 10.80M, com um fornecimento total de 10797989.41881005. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.31M.