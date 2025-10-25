O preço ao vivo de Arcane Owls hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OWLS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OWLS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Arcane Owls hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OWLS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OWLS facilmente na MEXC agora.

Mais sobre OWLS

Informações sobre preços de OWLS

Site oficial do OWLS

Tokenomics de OWLS

Previsão de preço de OWLS

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Arcane Owls

Preço de Arcane Owls (OWLS)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 OWLS para USD

--
----
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Arcane Owls (OWLS)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:17:48 (UTC+8)

Informações de preço de Arcane Owls (OWLS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de Arcane Owls (OWLS) é --. Nas últimas 24 horas, OWLS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OWLS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, OWLS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Arcane Owls (OWLS)

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

--
----

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Arcane Owls é $ 15.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OWLS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.73K.

Histórico de preços de Arcane Owls (OWLS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Arcane Owls em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Arcane Owls em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Arcane Owls em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Arcane Owls em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-3.59%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Arcane Owls (OWLS)

Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.

The Legend of the Owls

Chapter I: The Prologue

Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.

Chapter II: The Age of Silence

For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.

Chapter III: The Falling Star

On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.

Chapter IV: The Chosen Keepers

Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.

Chapter V: The Prophecy of Night Wings

Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.

Chapter VI: The Age of $OWLS

From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.

Epilogue: The Awakening

Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Arcane Owls (OWLS)

Site oficial

Previsão de preço do Arcane Owls (em USD)

Quanto valerá Arcane Owls (OWLS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Arcane Owls (OWLS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Arcane Owls.

Confira a previsão de preço de Arcane Owls agora!

OWLS para moedas locais

Tokenomics de Arcane Owls (OWLS)

Compreender a tokenomics de Arcane Owls (OWLS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OWLS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Arcane Owls (OWLS)

Quanto vale hoje o Arcane Owls (OWLS)?
O preço ao vivo de OWLS em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de OWLS para USD?
O preço atual de OWLS para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Arcane Owls?
A capitalização de mercado de OWLS é $ 15.73K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de OWLS?
O fornecimento circulante de OWLS é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OWLS?
OWLS atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OWLS?
OWLS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de OWLS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OWLS é -- USD.
OWLS vai subir ainda este ano?
OWLS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OWLS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:17:48 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Arcane Owls (OWLS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,678.02
$111,678.02$111,678.02

+1.48%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,949.54
$3,949.54$3,949.54

+1.55%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.07045
$0.07045$0.07045

+94.61%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

+2.53%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.9453
$10.9453$10.9453

-43.77%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,949.54
$3,949.54$3,949.54

+1.55%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,678.02
$111,678.02$111,678.02

+1.48%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

+2.53%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5419
$2.5419$2.5419

+2.50%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19831
$0.19831$0.19831

+1.73%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000000
$0.000000000000000$0.000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.011650
$0.011650$0.011650

+1,453.33%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.2501
$1.2501$1.2501

+4,900.40%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.2501
$1.2501$1.2501

+4,900.40%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000002485
$0.0000000000000000002485$0.0000000000000000002485

+1,019.36%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005507
$0.0005507$0.0005507

+663.80%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3619
$0.3619$0.3619

+261.90%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2688
$0.2688$0.2688

+168.80%