Preço de Arcana Network (XAR)
--
--
+28.38%
+28.38%
O preço em tempo real de Arcana Network (XAR) é --. Nas últimas 24 horas, XAR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XAR é $ 1.52, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, XAR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +28.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Arcana Network é $ 477.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XAR é 668.03M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 714.92K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Arcana Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Arcana Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Arcana Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Arcana Network em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|--
|30 dias
|$ 0
|-32.38%
|60 dias
|$ 0
|-75.84%
|90 dias
|$ 0
|--
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.
Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.
Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:
The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.
Arcana’s Other Products Include:
Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.
Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
