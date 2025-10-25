O preço ao vivo de Arcana Network hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XAR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XAR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Arcana Network hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XAR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XAR facilmente na MEXC agora.

Mais sobre XAR

Informações sobre preços de XAR

Site oficial do XAR

Tokenomics de XAR

Previsão de preço de XAR

Preço de Arcana Network (XAR)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 XAR para USD

$0.00071492
$0.00071492$0.00071492
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Arcana Network (XAR)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:55:07 (UTC+8)

Informações de preço de Arcana Network (XAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+28.38%

+28.38%

O preço em tempo real de Arcana Network (XAR) é --. Nas últimas 24 horas, XAR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XAR é $ 1.52, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, XAR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +28.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Arcana Network (XAR)

$ 477.58K
$ 477.58K$ 477.58K

--
----

$ 714.92K
$ 714.92K$ 714.92K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Arcana Network é $ 477.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XAR é 668.03M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 714.92K.

Histórico de preços de Arcana Network (XAR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Arcana Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Arcana Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Arcana Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Arcana Network em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-32.38%
60 dias$ 0-75.84%
90 dias$ 0--

O que é Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de Arcana Network (XAR)

Site oficial

Previsão de preço do Arcana Network (em USD)

Quanto valerá Arcana Network (XAR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Arcana Network (XAR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Arcana Network.

Confira a previsão de preço de Arcana Network agora!

XAR para moedas locais

Tokenomics de Arcana Network (XAR)

Compreender a tokenomics de Arcana Network (XAR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XAR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Arcana Network (XAR)

Quanto vale hoje o Arcana Network (XAR)?
O preço ao vivo de XAR em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de XAR para USD?
O preço atual de XAR para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Arcana Network?
A capitalização de mercado de XAR é $ 477.58K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de XAR?
O fornecimento circulante de XAR é de 668.03M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XAR?
XAR atingiu um preço máximo histórico de 1.52 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XAR?
XAR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de XAR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XAR é -- USD.
XAR vai subir ainda este ano?
XAR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XAR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:55:07 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Arcana Network (XAR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

