Tokenomics de Apraemio (APRA)
Tokenomics e análise de preços de Apraemio (APRA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Apraemio (APRA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Apraemio (APRA)
Apraemio is a blockchain-based ecosystem designed to grant token holders access to selected services and curated opportunities—ranging from digital platform features to optional commercial offers—through the $APRA utility token. The APRA token serves as a gateway to platform-specific services, loyalty programs, and other offerings that may be made available by Apraemio Ltd. or its partners. This approach reflects Apraemio's commitment to increasing accessibility to innovative service layers powered by blockchain technology—without the complexities or legal implications of financial instruments.
Tokenomics de Apraemio (APRA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Apraemio (APRA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens APRA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens APRA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do APRA, explore o preço em tempo real do token APRA!
Previsão de preço de APRA
Quer saber para onde o APRA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do APRA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"