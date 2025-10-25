O que é APO (APO)

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt. The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg. Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre APO (APO) Quanto vale hoje o APO (APO)? O preço ao vivo de APO em USD é 0.167887 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de APO para USD? $ 0.167887 . Confira o O preço atual de APO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de APO? A capitalização de mercado de APO é $ 164.60K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de APO? O fornecimento circulante de APO é de 980.44K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de APO? APO atingiu um preço máximo histórico de 0.222348 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de APO? APO atingiu um preço minímo histórico de 0.068552 USD . Qual é o volume de negociação de APO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para APO é -- USD . APO vai subir ainda este ano? APO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do APO para uma análise mais detalhada.

