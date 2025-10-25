Informações de preço de Apillon (NCTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Menor preço $ 0.00289909$ 0.00289909 $ 0.00289909 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Apillon (NCTR) é $0.00378588. Nas últimas 24 horas, NCTR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NCTR é $ 0.04553041, enquanto o mais baixo é $ 0.00289909.

Em termos de desempenho de curto prazo, NCTR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Apillon (NCTR)

Capitalização de mercado $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 567.88K$ 567.88K $ 567.88K Fornecimento Circulante 41.79M 41.79M 41.79M Fornecimento total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Apillon é $ 156.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NCTR é 41.79M, com um fornecimento total de 150000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 567.88K.