Informações de preço de ApeStrategy (APESTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00303654 $ 0.00303654 $ 0.00303654 Mínimo 24h $ 0.0060305 $ 0.0060305 $ 0.0060305 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00303654$ 0.00303654 $ 0.00303654 Máximo 24h $ 0.0060305$ 0.0060305 $ 0.0060305 Máximo histórico $ 0.0246464$ 0.0246464 $ 0.0246464 Menor preço $ 0.00205629$ 0.00205629 $ 0.00205629 Variação de Preço (1h) -3.53% Alteração de Preço (1D) +42.83% Variação de Preço (7d) +2.87% Variação de Preço (7d) +2.87%

O preço em tempo real de ApeStrategy (APESTR) é $0.00480176. Nas últimas 24 horas, APESTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00303654 e a máxima de $ 0.0060305, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de APESTR é $ 0.0246464, enquanto o mais baixo é $ 0.00205629.

Em termos de desempenho de curto prazo, APESTR variou -3.53% na última hora, +42.83% nas últimas 24 horas e +2.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ApeStrategy (APESTR)

Capitalização de mercado $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Fornecimento Circulante 974.86M 974.86M 974.86M Fornecimento total 974,860,508.4732546 974,860,508.4732546 974,860,508.4732546

A capitalização de mercado atual de ApeStrategy é $ 4.67M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APESTR é 974.86M, com um fornecimento total de 974860508.4732546. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.67M.