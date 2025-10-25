Informações de preço de Anzens USDA (USDA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.988742 $ 0.988742 $ 0.988742 Mínimo 24h $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.988742$ 0.988742 $ 0.988742 Máximo 24h $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Máximo histórico $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Menor preço $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 Variação de Preço (1h) -0.13% Alteração de Preço (1D) +1.55% Variação de Preço (7d) +4.05% Variação de Preço (7d) +4.05%

O preço em tempo real de Anzens USDA (USDA) é $1.047. Nas últimas 24 horas, USDA foi negociado entre a mínima de $ 0.988742 e a máxima de $ 1.049, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDA é $ 1.11, enquanto o mais baixo é $ 0.529751.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDA variou -0.13% na última hora, +1.55% nas últimas 24 horas e +4.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Anzens USDA (USDA)

Capitalização de mercado $ 10.55M$ 10.55M $ 10.55M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.55M$ 10.55M $ 10.55M Fornecimento Circulante 10.08M 10.08M 10.08M Fornecimento total 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

A capitalização de mercado atual de Anzens USDA é $ 10.55M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDA é 10.08M, com um fornecimento total de 10081677.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.55M.