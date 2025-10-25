Informações de preço de Anthropic PreStocks (ANTHRP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 146.26 $ 146.26 $ 146.26 Mínimo 24h $ 155.8 $ 155.8 $ 155.8 Máximo 24h Mínimo 24h $ 146.26$ 146.26 $ 146.26 Máximo 24h $ 155.8$ 155.8 $ 155.8 Máximo histórico $ 185.63$ 185.63 $ 185.63 Menor preço $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 Variação de Preço (1h) -0.04% Alteração de Preço (1D) +6.07% Variação de Preço (7d) +9.84% Variação de Preço (7d) +9.84%

O preço em tempo real de Anthropic PreStocks (ANTHRP) é $155.31. Nas últimas 24 horas, ANTHRP foi negociado entre a mínima de $ 146.26 e a máxima de $ 155.8, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ANTHRP é $ 185.63, enquanto o mais baixo é $ 124.62.

Em termos de desempenho de curto prazo, ANTHRP variou -0.04% na última hora, +6.07% nas últimas 24 horas e +9.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Capitalização de mercado $ 257.80K$ 257.80K $ 257.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 257.80K$ 257.80K $ 257.80K Fornecimento Circulante 1.66K 1.66K 1.66K Fornecimento total 1,659.903198662 1,659.903198662 1,659.903198662

A capitalização de mercado atual de Anthropic PreStocks é $ 257.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANTHRP é 1.66K, com um fornecimento total de 1659.903198662. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 257.80K.