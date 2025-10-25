O que é ANT COLONY (ANTS)

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ANT COLONY (ANTS) Quanto vale hoje o ANT COLONY (ANTS)? O preço ao vivo de ANTS em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ANTS para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ANTS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ANT COLONY? A capitalização de mercado de ANTS é $ 14.13K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ANTS? O fornecimento circulante de ANTS é de 999.10M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ANTS? ANTS atingiu um preço máximo histórico de 0.0019544 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ANTS? ANTS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ANTS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ANTS é -- USD . ANTS vai subir ainda este ano? ANTS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ANTS para uma análise mais detalhada.

