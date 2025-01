O que é Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)

Ankr Staking offers FLOW token holders the opportunity to stake FLOW and in return claim FLOW Liquid Staking tokens — ankrFLOW. ankrFLOW is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrFLOW token vs. FLOW increases over time as staking rewards accumulate inside the token. ankrFLOW also offers instant liquidity for your staked FLOW, enabling you to connect ankrFLOW with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) Site oficial