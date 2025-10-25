Informações de preço de Anduril PreStocks (ANDURL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 57.68 $ 57.68 $ 57.68 Mínimo 24h $ 59.41 $ 59.41 $ 59.41 Máximo 24h Mínimo 24h $ 57.68$ 57.68 $ 57.68 Máximo 24h $ 59.41$ 59.41 $ 59.41 Máximo histórico $ 73.44$ 73.44 $ 73.44 Menor preço $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 Variação de Preço (1h) -0.04% Alteração de Preço (1D) +2.66% Variação de Preço (7d) +4.70% Variação de Preço (7d) +4.70%

O preço em tempo real de Anduril PreStocks (ANDURL) é $59.22. Nas últimas 24 horas, ANDURL foi negociado entre a mínima de $ 57.68 e a máxima de $ 59.41, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ANDURL é $ 73.44, enquanto o mais baixo é $ 50.57.

Em termos de desempenho de curto prazo, ANDURL variou -0.04% na última hora, +2.66% nas últimas 24 horas e +4.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Anduril PreStocks (ANDURL)

Capitalização de mercado $ 678.07K$ 678.07K $ 678.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 678.07K$ 678.07K $ 678.07K Fornecimento Circulante 11.45K 11.45K 11.45K Fornecimento total 11,449.938313252 11,449.938313252 11,449.938313252

A capitalização de mercado atual de Anduril PreStocks é $ 678.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANDURL é 11.45K, com um fornecimento total de 11449.938313252. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 678.07K.