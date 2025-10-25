Informações de preço de ANALOS (LOS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00178599 $ 0.00178599 $ 0.00178599 Mínimo 24h $ 0.00233886 $ 0.00233886 $ 0.00233886 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00178599$ 0.00178599 $ 0.00178599 Máximo 24h $ 0.00233886$ 0.00233886 $ 0.00233886 Máximo histórico $ 0.00330702$ 0.00330702 $ 0.00330702 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.74% Alteração de Preço (1D) -7.33% Variação de Preço (7d) +55.34% Variação de Preço (7d) +55.34%

O preço em tempo real de ANALOS (LOS) é $0.00205508. Nas últimas 24 horas, LOS foi negociado entre a mínima de $ 0.00178599 e a máxima de $ 0.00233886, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LOS é $ 0.00330702, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LOS variou +0.74% na última hora, -7.33% nas últimas 24 horas e +55.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ANALOS (LOS)

Capitalização de mercado $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Fornecimento Circulante 996.85M 996.85M 996.85M Fornecimento total 996,845,780.1125964 996,845,780.1125964 996,845,780.1125964

A capitalização de mercado atual de ANALOS é $ 2.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOS é 996.85M, com um fornecimento total de 996845780.1125964. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.05M.