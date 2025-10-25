Informações de preço de America Party (AP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00106608 $ 0.00106608 $ 0.00106608 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00106608$ 0.00106608 $ 0.00106608 Máximo histórico $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.68% Alteração de Preço (1D) -6.57% Variação de Preço (7d) -9.35% Variação de Preço (7d) -9.35%

O preço em tempo real de America Party (AP) é --. Nas últimas 24 horas, AP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00106608, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AP é $ 0.04097033, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AP variou -0.68% na última hora, -6.57% nas últimas 24 horas e -9.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de America Party (AP)

Capitalização de mercado $ 990.38K$ 990.38K $ 990.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 990.38K$ 990.38K $ 990.38K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de America Party é $ 990.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 990.38K.