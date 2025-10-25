Informações de preço de AltSeason Coin (ALTSEASON) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00002872 $ 0.00002872 $ 0.00002872 Mínimo 24h $ 0.00002997 $ 0.00002997 $ 0.00002997 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00002872$ 0.00002872 $ 0.00002872 Máximo 24h $ 0.00002997$ 0.00002997 $ 0.00002997 Máximo histórico $ 0.00108448$ 0.00108448 $ 0.00108448 Menor preço $ 0.00000956$ 0.00000956 $ 0.00000956 Variação de Preço (1h) +0.19% Alteração de Preço (1D) +1.49% Variação de Preço (7d) +6.86% Variação de Preço (7d) +6.86%

O preço em tempo real de AltSeason Coin (ALTSEASON) é $0.0000298. Nas últimas 24 horas, ALTSEASON foi negociado entre a mínima de $ 0.00002872 e a máxima de $ 0.00002997, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ALTSEASON é $ 0.00108448, enquanto o mais baixo é $ 0.00000956.

Em termos de desempenho de curto prazo, ALTSEASON variou +0.19% na última hora, +1.49% nas últimas 24 horas e +6.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AltSeason Coin (ALTSEASON)

Capitalização de mercado $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Fornecimento Circulante 998.59M 998.59M 998.59M Fornecimento total 998,594,207.792737 998,594,207.792737 998,594,207.792737

A capitalização de mercado atual de AltSeason Coin é $ 29.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALTSEASON é 998.59M, com um fornecimento total de 998594207.792737. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.76K.