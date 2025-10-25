O que é Alpaca (ALPACA)

Alpaca is The Bitcoin Mascot The symbol of resistance Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Alpaca (ALPACA) Quanto vale hoje o Alpaca (ALPACA)? O preço ao vivo de ALPACA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ALPACA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ALPACA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Alpaca? A capitalização de mercado de ALPACA é $ 150.39K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ALPACA? O fornecimento circulante de ALPACA é de 962.11M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ALPACA? ALPACA atingiu um preço máximo histórico de 0.00553708 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ALPACA? ALPACA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ALPACA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ALPACA é -- USD . ALPACA vai subir ainda este ano? ALPACA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ALPACA para uma análise mais detalhada.

