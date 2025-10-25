Informações de preço de ALLINDOGE (ALLINDOGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00527799 $ 0.00527799 $ 0.00527799 Mínimo 24h $ 0.00564713 $ 0.00564713 $ 0.00564713 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00527799$ 0.00527799 $ 0.00527799 Máximo 24h $ 0.00564713$ 0.00564713 $ 0.00564713 Máximo histórico $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 Menor preço $ 0.00438126$ 0.00438126 $ 0.00438126 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) -0.70% Variação de Preço (7d) -5.20% Variação de Preço (7d) -5.20%

O preço em tempo real de ALLINDOGE (ALLINDOGE) é $0.00549493. Nas últimas 24 horas, ALLINDOGE foi negociado entre a mínima de $ 0.00527799 e a máxima de $ 0.00564713, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ALLINDOGE é $ 0.01291751, enquanto o mais baixo é $ 0.00438126.

Em termos de desempenho de curto prazo, ALLINDOGE variou -0.02% na última hora, -0.70% nas últimas 24 horas e -5.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Capitalização de mercado $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Fornecimento Circulante 994.45M 994.45M 994.45M Fornecimento total 994,448,350.352716 994,448,350.352716 994,448,350.352716

A capitalização de mercado atual de ALLINDOGE é $ 5.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALLINDOGE é 994.45M, com um fornecimento total de 994448350.352716. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.46M.