O que é all you had to do was (NOTHING)

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

Tokenomics de all you had to do was (NOTHING)

Compreender a tokenomics de all you had to do was (NOTHING) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NOTHING agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre all you had to do was (NOTHING) Quanto vale hoje o all you had to do was (NOTHING)? O preço ao vivo de NOTHING em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NOTHING para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NOTHING para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de all you had to do was? A capitalização de mercado de NOTHING é $ 11.21K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NOTHING? O fornecimento circulante de NOTHING é de 999.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NOTHING? NOTHING atingiu um preço máximo histórico de 0.0011783 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NOTHING? NOTHING atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NOTHING? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NOTHING é -- USD . NOTHING vai subir ainda este ano? NOTHING pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NOTHING para uma análise mais detalhada.

