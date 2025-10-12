Tokenomics de All The Money (ATM)
Tokenomics e análise de preços de All The Money (ATM)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de All The Money (ATM), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre All The Money (ATM)
All The Money (ATM) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). The project aims to reward creators, builders, and contributors within the XRP ecosystem while blending humor, utility, and grassroots impact. ATM leverages the speed and efficiency of the XRPL to support digital creators, businesses, and users through a combination of token incentives, virtual experiences, merchandise, and NFTs. It is not just a digital asset, but a cultural movement focused on empowering the community to take ownership of value creation.
Tokenomics de All The Money (ATM): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de All The Money (ATM) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens ATM que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ATM podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
