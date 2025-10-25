O que é AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG. AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100. In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system's growth without directly managing trading accounts.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre AlgonFX (ALG) Quanto vale hoje o AlgonFX (ALG)? O preço ao vivo de ALG em USD é 0.00061038 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ALG para USD? $ 0.00061038 . Confira o O preço atual de ALG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de AlgonFX? A capitalização de mercado de ALG é $ 610.35K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ALG? O fornecimento circulante de ALG é de 999.94M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ALG? ALG atingiu um preço máximo histórico de 0.00107509 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ALG? ALG atingiu um preço minímo histórico de 0.00005374 USD . Qual é o volume de negociação de ALG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ALG é -- USD . ALG vai subir ainda este ano? ALG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ALG para uma análise mais detalhada.

