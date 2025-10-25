Informações de preço de alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00106858 $ 0.00106858 $ 0.00106858 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00106858$ 0.00106858 $ 0.00106858 Máximo histórico $ 0.00507459$ 0.00507459 $ 0.00507459 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.22% Alteração de Preço (1D) -4.34% Variação de Preço (7d) -13.60% Variação de Preço (7d) -13.60%

O preço em tempo real de alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) é --. Nas últimas 24 horas, ALEXANDERELORENZO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00106858, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ALEXANDERELORENZO é $ 0.00507459, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ALEXANDERELORENZO variou -0.22% na última hora, -4.34% nas últimas 24 horas e -13.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Capitalização de mercado $ 363.57K$ 363.57K $ 363.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 697.36K$ 697.36K $ 697.36K Fornecimento Circulante 521.35M 521.35M 521.35M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de alexanderelorenzo é $ 363.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALEXANDERELORENZO é 521.35M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 697.36K.