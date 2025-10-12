Tokenomics de aixrp (AIXRP)
Tokenomics e análise de preços de aixrp (AIXRP)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de aixrp (AIXRP), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre aixrp (AIXRP)
A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.
AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.
The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.
Tokenomics de aixrp (AIXRP): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de aixrp (AIXRP) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens AIXRP que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens AIXRP podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do AIXRP, explore o preço em tempo real do token AIXRP!
Previsão de preço de AIXRP
Quer saber para onde o AIXRP pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do AIXRP combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"