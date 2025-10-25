Informações de preço de Aircoin (AIRCOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0013867 Mínimo 24h $ 0.00169449 Máximo 24h $ 0.00257008 Máximo histórico $ 0 Menor preço Variação de Preço (1h) -0.39% Alteração de Preço (1D) -6.01% Variação de Preço (7d) -25.64%

O preço em tempo real de Aircoin (AIRCOIN) é $0.00143137. Nas últimas 24 horas, AIRCOIN foi negociado entre a mínima de $ 0.0013867 e a máxima de $ 0.00169449, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AIRCOIN é $ 0.00257008, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AIRCOIN variou -0.39% na última hora, -6.01% nas últimas 24 horas e -25.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Aircoin (AIRCOIN)

Capitalização de mercado $ 1.43M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.43M Fornecimento Circulante 998.50M Fornecimento total 998,501,329.043982

A capitalização de mercado atual de Aircoin é $ 1.43M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIRCOIN é 998.50M, com um fornecimento total de 998501329.043982. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.43M.