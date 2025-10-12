Tokenomics de AIGOV (OLIVIA)
Tokenomics e análise de preços de AIGOV (OLIVIA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de AIGOV (OLIVIA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre AIGOV (OLIVIA)
Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now.
Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption.
Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that.
AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.
Tokenomics de AIGOV (OLIVIA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de AIGOV (OLIVIA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens OLIVIA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens OLIVIA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do OLIVIA
Previsão de preço de OLIVIA
Quer saber para onde o OLIVIA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do OLIVIA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
